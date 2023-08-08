محافظ دمياط ورئيس هيئة قصور الثقافة يشهدان ألوانا من الفنون البورسعيدية (صور)

ضمن العروض الفنية المقدمة بمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء اليوم الإثنين، عرضًا فنيًا مميزًا لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، بممشى رأس البر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والإعلامي حمدي رزق، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأمل عبد الله رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة دمياط.

محافظ دمياط ورئيس هيئة قصور الثقافة يشهدان ألوانا من الفنون البورسعيدية

وقدمت فرقة بورسعيد بقيادة محمد صالح باقة من أشهر فقراتها المعبرة عن التراث الشعبي البورسعيدي، وسط تفاعل كبير مع الفقرات المميزة التي تقدمها الفرقة، ومنها "بتغني لمين يا حمام، يا عيني يا لالي، جاي من الصعيد، سلم علي، الصياد، الفلاحي".

ثمنت محافظ دمياط جهود وزارة الثقافة وعملها الدائم نحو إطلاق مبادرات تهدف إلى إتاحة المحتوى الثقافي وجميع ألوان الفنون لفئات المجتمع كافة، مؤكدة أن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنظمها وزارة الثقافة بمدينتي رأس البر و دمياط الجديدة يتحقق من خلالها عدد من المحاور أهمها تنشيط السياحة الداخلية، وإحياء الفنون الشعبية والتراثية والخروج بالألوان المختلفة من الفنون إلى أماكن التجمعات.

محافظ دمياط ورئيس هيئة قصور الثقافة يشهدان الفنون البورسعيدية

وأكد رئيس هيئة قصور الثقافة على أن الفنون الشعبية التي تقدمها الفرق الفنية التابعة للهيئة تمثل كنزًا إبداعيًا للمحافظات المصرية، وأنه منذ اليوم الأول لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" وفي ضوء توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، فإن الهيئة تنتشر بعروضها في أكثر من محافظة ساحلية من العريش إلى دمياط ورأس البر والإسكندرية ومطروح وبورسعيد لتنشر البهجة وألوانًا من الفنون التي تلقى إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري بخلاف الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة للرواد بمواقع الهيئة في جميع المحافظات.

وأشار رئيس الهيئة إلى الحرص على التعاون مع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة ضمن فعاليات المبادرة الصيفية، لذا جاءت المشاركة في فعاليات معرض رأس البر الرابع للكتاب بأحدث عناوين إصدارات قصور الثقافة خلال هذا العام، وما سبقه من معارض وآخرها معرض بورسعيد، بخلاف المعارض التي تقدمها الهيئة بمواقعها، ومنها معرض قصر ثقافة الأنفوشي، في إطار السعي لنشر المعرفة والوعي والوصول بإصدارات الهيئة القيمة والمخفضة للجمهور في كل المحافظات.

الفنون البورسعيدية

كانت محافظ دمياط، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد افتتحا فعاليات الدورة الرابعة لمعرض رأس البر للكتاب، بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة، والعديد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة دمياط، حيث يقام المعرض في الفترة من 7 أغسطس حتى 16 من أغسطس الحالي، وتشارك به هيئة قصور الثقافة بأكثر من 250 عنوانًا من أحدث إصداراتها، ويفتتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من السادسة مساءً حتى الثانية صباحًا.