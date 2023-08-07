باحث: الزعيم ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الحكم على الأنصارى

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن صالح سرية عرض تشكيل تنظيم الفنية العسكرية على زينب الغزالي وحسن الهضيبي، ولم يرفضا.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن طلال الأنصاري حكى ذلك في مذكراته، وحكى أنه عندما حدثت مواجهة بينه وبين زينب الغزالي في التحقيقات، ضربته على وجهه وقالت له "أنت مش راجل".

ولفت إلى أن حسن السحيمي انشق عن الفنية العسكرية، وطلال الأنصاري تحول لجماعة تكفير تبع شكري مصطفى، وعندما استدعى شكري كان من ضمن شروطه الإفراج عن طلال الأنصاري، لافتًا إلى أن عادل إمام ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف حكم الإعدام على طلال الأنصاري.

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يعد البرنامج أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.