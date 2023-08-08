تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل شاب على يد عاطلين ببولاق الدكرور

كشف تقرير الطب الشرعى حول اتهام عاطلين بقتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور، أن الجثة لذكر في طور التعفن الرمي المتقدم، والواضح على صورة انتفاخ شديد بالوجه وسواد بالوجه والعنق و أجزاء كبيرة من الجثمان، فضلًا عن انتشار الديدان بعموم الجثمان.

وأضاف التقرير، أنه بفحص وتشريح الجثمان تبين دكانة واضحة منتشرة بأنسجة العنق و حول العظام؛ نظرًا لحالة الجثة من التعفن الرمي المتقدم المشاهد والموصوف بعالية.

وأكد التقرير، أنه يتعذر الجزم يقينا بسبب الوفاة إلا أنه حكمًا على ما جاء بمذكره النيابة ومناظرة الجثمان وما تبين من وجود دكانة حول العظام، فإنه لا يوجد ما يمنع من جواز حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق، كما لا يوجد ما يتعارض من عدم وجود معالم وآثار إصابية ظاهرة بمنطقة العنق لحالة الجثة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور.