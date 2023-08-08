الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل شاب على يد عاطلين ببولاق الدكرور

مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الطب الشرعي

كشف تقرير الطب الشرعى حول اتهام عاطلين بقتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور، أن الجثة لذكر في طور التعفن الرمي المتقدم، والواضح على صورة انتفاخ شديد بالوجه وسواد  بالوجه والعنق و أجزاء كبيرة من الجثمان، فضلًا عن انتشار الديدان بعموم الجثمان.

وأضاف التقرير، أنه بفحص وتشريح الجثمان تبين دكانة واضحة منتشرة بأنسجة العنق و حول العظام؛ نظرًا لحالة الجثة من التعفن الرمي المتقدم المشاهد والموصوف بعالية.

وأكد التقرير، أنه  يتعذر الجزم يقينا بسبب الوفاة إلا أنه حكمًا على ما جاء بمذكره النيابة ومناظرة الجثمان وما تبين من وجود دكانة حول العظام، فإنه لا يوجد ما يمنع من جواز حصول الوفاة نتيجة إسفكسيا الضغط على العنق، كما لا يوجد ما يتعارض من عدم وجود معالم وآثار إصابية ظاهرة بمنطقة العنق لحالة الجثة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب لسرقته ببولاق الدكرور.

الطب الشرعي عاطلين قتل شاب سرقته بولاق الدكرور
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

عاشرها وحملت منه وأجهضت.. الإعدام لأب هتك عرض نجلتة بمطروح

أسامة ربيع يكشف موعد الانتهاء من انتشال القاطرة فهد

خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

"الجمارك": إعفاء سيارات ذوي الهمم من الضرائب "مستمر"

باحث: الزعيم ونجيب محفوظ توسطا لتخفيف الحكم على الأنصارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية