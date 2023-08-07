الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اهتمام جماهيرى كبير بحفل مسار إجبارى فى مهرجان العلمين

مسار إجبارى
مسار إجبارى

تحظى حفلات فرقة مسار إجباري باهتمام جماهيري كبير، كما تشهد إقبالاً لا مثيل له. 

وفور الإعلان عن مشاركة فريق مسار إجبارى بحفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي انطلق تحت شعار العالم علمين حظي الأمر على اهتمام بالغ من الجمهور الذي بدأ في البحث عن تفاصيل الحفل، وأسعار تذاكره المختلفة. 

وروجت إدارة مهرجان العلمين للحفل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة المختلفة، كما تم بث برومو عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إطار الحملة الدعائية للحفل. 

وأعلنت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، عن تفاصيل الحفل المنتظر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

ويقام الحفل الجمعة المقبل على مسرح أرينا العلمين في الثانية عشرة، على أن تفتح البوابات أمام الجمهور فى السادسة مساء يوم الجمعة لدخول المسرح. 

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل التي أوشكت على النفاذ بالكامل، ومن المتوقع أن تزيد إدارة المهرجان من عدد التذاكر المتاحة للحفل؛ نظرا للضغط الكبير لحجز تذاكر الحفل. 

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي 65 ألف جنيه مصري و20 ألف جنيه و500 جنيه مصري و450 جنيهًا مصريًا.

يقدم مسار إجباري خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: الحاوي، خارج الصندوق، متخفش من بكرة، زيك أنا وغيرها، التي يتفاعل معها الجمهور. 

وشهد مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وتشهد الفعاليات الفنية أيضا خلال الفترة المقبلة حفلا غنائيا يجمع كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس الجاري وحفلا للموسيقار الكبير عمر خيرت في نفس اليوم، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي راس يوم 25 أغسطس الجاري، إضافة إلى عرض أزياء لـ"مايكل سينكو"، كما تشهد الفعاليات فى آخر أيام مهرجان العلمين الجديدة انطلاق حفل Al Alamein Awards، لتكريم أفضل المبدعين في الوطن العربي، وتتويج الفائزين في الموسم.

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