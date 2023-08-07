مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق البحيرة الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 أخرين إثر انقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق "القاهرة- اسكندرية" الصحراوي بالكيلو 76 باتجاه الإسكندرية.

ونقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها واستخراج تصاريح الدفن.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة شخص و 8 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 5 سيارات إسعاف وتبين إصابة كل من جمال عبدالحميد حسين، 36 سنة، مقيم القاهرة،محمد علي مبارك أحمد، 18 سنة، مقيم قنا، آلاء شرقاوي دياب، 22 سنة، مقيمة الأقصر، هاجر صابر محمد حسن، 19 سنة، مقيمة القاهرة، صابر محمد حسن، 60 سنة، وفاء أحمد طه، 48 سنة، مقيمة الأقصر، نور شرقاوي دياب، 24 سنة، مقيمة الأقصر، صفاء مرسي أحمد، 50 سنة، مقيم الجيزة، مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص مجهول الهوية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.