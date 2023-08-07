الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حازم عمر: نسعى لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية تشكل أولويات المرحلة المقبلة

حازم عمر - رئيس حزب
حازم عمر - رئيس حزب الشعب الجمهوري

صرح المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، بأن برنامجه الرئاسي يتم إعداده بدقة شديدة لتحقيق خمسة  أهداف استراتيچية تشكل أولويات المرحلة المقبلة من وجهة نظره.

وأضاف أنه تم بناء سياسات البرنامج الرئاسي الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكي يحقق خمسة أهداف إستراتيچية تشكل من وجهة نظرنا أولويات المرحلة القادمة للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه يمكن تلخيص  تلك الأهداف الاستراتيچية الخمسة كالتالي، الأول هو تخفيف حدة الاستقطاب السياسي الحالي وفتح المجال العام والارتقاء بمناخ العمل السياسي وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة وترسيخ الحياة الحزبية ودعم الأحزاب، وثانيا  ضرورة المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة المصرية وضبط السياسات النقدية و إعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية والضريبية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية يحمي الطبقة المتوسطة من التآكل ويساند الطبقات الضعيفة من العمال والفلاحين ومحدودي الدخل.

كما أكد على ضرورة الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل بين متطلبات الأمن القومي المصري والحقوق والحريات العامة والخاصة، ومعالجة الانعكاسات الناجمة عن مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية، و الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من استقرار الدولة والحفاظ علي حيوية مؤسساتها الخدمية والعسكرية والأمنية والعمل على استمرار رفع كفاءتها وتعظيم قدراتها، مشيرا إلى أنه سيتم عرض برنامج تفصيليا علي الشعب المصري عقب فتح باب الترشح رسميا.

 

 

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