الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مرصد الكهرباء: 10 آلاف و100 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة على الحمل

جريدة الدستور

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الإثنين، 10 آلاف و100 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه تم أمس الأحد، خفض أحمال بلغت ألفًا و600 ميجاوات.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 35 ألف ميجاوات، مقابل 35 ألفًا و500 ميجاوات، أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 28 ألفًا و338 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية؛ حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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