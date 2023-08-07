الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ضبط محاوله تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع بمدينة بدر

جمارك
جمارك

تمكنت الأجهزة المعنية بجمارك بدر الذهبية (الصادر) بمدينة بدر من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

 

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة اشتبه إيهاب السيسي مأمور الحركة في مشمول البيان جمركي رقم ٣٨٧٧ لسنة ٢٠٢٣ صادر نهائي إلى إحدى الدول الآسيوية عن طريق ميناء الدخيلة والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن عبارة عن طرد 259 طرد بوزن 350 كيلوجرام كاوتش للألوميتال وملابس وإكسسوارات.


وتم عرض الحاوية على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة محمود عبد الرحيم مأمور الفحص تحت إشراف د . محمود جابر مدير إدارة عمليات الفحص بالموقع، فتلاحظ وجود كثافات عالية ومختلفة داخل الحاوية.

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف ومعاينة مشمول الحاوية من إيهاب السيسي مأمور الحركة وخالد درويش ومحمد إبراهيم رئيسي قسم الحركة ووليد سمير ومحمد فرج مديري التعريفة بحضور محمد أحمد رضا و د . عبدالله دسوقي مديري إدارة مكافحة التهرب الجمركي ومحمد ماهر مدير إدارة الأمن الجمركي فتبين وجود 3230 خرطوشة سجائر أجنبية الصنع أنواع وماركات مختلفة مخبأة داخل لفات كاوتش الألوميتال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 1 لسنة 2023.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

الإدارة المركزية التعريف الجمركية الجمرك التهرب الإجراءات الجمركية الدول الأسيوية أجنبية الصنع الاستيراد والتصدير الحاوي
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