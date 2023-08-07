تقرير بريطاني يكشف أسباب استمرار أزمة الإسكان بالمملكة المتحدة منذ بداية 2023

سلطت صحيفة ديلي بوست البريطانية، الضوء على استمرار أزمة الإسكان في بريطانيا التي بدأت منذ بداية العام الجاري، مشيرة إلى توقف نمو أسعار المنازل في المملكة المتحدة، مدفوعة جزئيًا بارتفاع تكاليف الاقتراض والضغط الأوسع على الموارد المالية للأسر.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن نقص العرض على المدى الطويل، بسبب قيود التخطيط يعني أن الأسعار تظل مرتفعة بعناد لكل من المشترين والمستأجرين.

وأضافت أن ضعف النشاط في سوق الإسكان في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث أن التباطؤ مدفوعًا بعدد من العوامل بما في ذلك أزمة تكلفة المعيشة، وضعف الدخل الحقيقي، والأهم من ذلك تشديد السياسة النقدية من خلال ارتفاع أسعار الفائدة.

كان متوسط سعر المنزل 286.532 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل، وفقًا لأحدث مؤشر أسعار المنازل في هاليفاكس، وهذا أقل بنسبة 1٪ من متوسط سعر المنزل في العام السابق.

وتابعت الصحيفة أن هذا هو أول انخفاض سنوي في أسعار المنازل منذ عام 2012، ولكن من الجدير بالذكر أن الانخفاض السنوي يمكن أن يعزى أيضًا إلى تأثيرات أساسية عالية، حيث كانت أسعار المنازل ترتفع بقوة في نفس الفترة من العام الماضي.