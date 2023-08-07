جميل عفيفى: العلاقات المصرية الأردنية متميزة منذ تولى الرئيس السيسى

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام إن الاجتماع الذي جمع د.مصطفى مدبولي بنظيره الأردني يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على علاقتها المتميزة بالأردن، مشيرًا إلى أن الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة منتظمة والهدف منها زيادة التبادل التجاري وزيادة المسارات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.

أضاف عفيفي، خلال مداخلة هاتفية لإكسترا نيوز، مع الإعلامية خلود زهران، أننا رأينا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في الإعلام والأوقاف والبريد، مشيرًا إلى أن العلاقات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأردن مميزة وفي أفضل حالاتها والعمل على درء الصراعات في المنطقة وتهدئة الأوضاع بها ورأينا التنسيق في القضية الفلسطينية ودعم الاستقرار داخل العراق وجذب المزيد من الاستثمار لدولة العراق.

العلاقات بين مصر والأردن متميزة وقوية

وأكد أن العلاقات بين مصر والأردن متميزة وقوية ويوجد تطابق رؤى في كافة القضايا والموضوعات على مدار الدورات الماضية ورأينا تنسيقًا في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي كل هذه اتفاقيات تمت في الفترة الأخيرة.