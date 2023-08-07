الصراعات الدينية تهدد استقرار الهند.. تجدد الاشتباكات بين المسلمين والهندوس في هاريانا

تجدد العنف بين المسلمين والهندوس في ولاية هاريانا شمال الهند، بعد أسبوع من اندلاع الاشتباكات خلال مسيرة هندوسية في حي مسلم.

وأضرمت النيران في أحد القبور وسيارات عدة ونُهبت متاجر خلال الاشتباكات التي اندلعت يوم الأحد، ولم تسفر الاشتباكات عن وقوع إصابات.

من جانبها، ألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص في أعقاب الاشتباكات، وكان 7 أشخاص قد قتلوا الأسبوع الماضي بينهم إمام مسجد، في اشتباكات بين المسلمين والهندوس وقعت أثناء مرور موكب ديني هندوسي في منطقة "نوه" ذات الأغلبية المسلمة.

أضرم هندوس النار في مسجد منتصف الليل بمدينة "جوروجرام" المجاورة، وأصدرت السلطات قرارًا بإغلاق المدارس والجامعات في المنطقة.

ومنذ تولى حزب "بهاراتا جاناتا" الهندوسي اليمني -الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي- السلطة، تزايدت الاشتباكات بين المسلمين والهندوس، وتعرض المسلمون للعديد من الاعتداءات وحرق الممتلكات.

ويرى بعض المحللين أن الاشتباكات الأخيرة هي جزء من تصاعد حدة التوتر بين المسلمين والهندوس في الهند، والذي يعزى إلى الخطاب المتشدد الذي يصدر عن بعض السياسيين ورجال الدين.

وطالبت جماعات حقوق الإنسان السلطات الهندية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العنف وحماية المسلمين من التعرض للمضايقات والتمييز.