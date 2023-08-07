أستاذ فيزياء حيوية: تلف خلايا الـDNA سبب ظهور بعض الخلايا السرطانية

قال د.هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية، مدير مشروع بحثي بمركز “أجورا" للأبحاث بجامعة جنيف، إن تلف خلايا الـ"DNA" يمكن ان يتسبب في ظهور خلايا سرطانية، حيث أجرى الكثير من الدراسات التي تتعلق بعلم الجينات من أجل معرفة الأسباب الكاملة وراء هذا الظهور السرطاني.

خلل الهرمونات سبب السرطان

وأكد هيثم، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يتم العمل الأن على التوصل إلى علاج لتقوية مناعة الجسم والعمل على وجود محفزات للخلايا، لمواجهة السرطان وكل هذه العوامل من أجل التخلص من العلاج بالكيماوي.

وتابع "يتم العمل على رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية لأول مرة، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى".

ارتفاع التكلفة

أشار إلى أن بروتوكول العلاج لأمراض السرطان معروفة في جميع دول العالم، لكن العائق الوحيد هو التكلفة الباهظة في العلاج، حيث يصل في أغلب الحالات إلى 100 ألف دولار.