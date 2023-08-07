الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ فيزياء حيوية: تلف خلايا الـDNA سبب ظهور بعض الخلايا السرطانية

الخلايا السرطانية
الخلايا السرطانية

قال د.هيثم شعبان، أستاذ الفيزياء الحيوية، مدير مشروع بحثي بمركز “أجورا" للأبحاث بجامعة جنيف، إن تلف خلايا الـ"DNA" يمكن ان يتسبب في ظهور خلايا سرطانية، حيث أجرى الكثير من الدراسات التي تتعلق بعلم الجينات من أجل معرفة الأسباب الكاملة وراء هذا الظهور السرطاني.

خلل الهرمونات سبب السرطان

وأكد هيثم، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يتم العمل الأن على التوصل إلى علاج لتقوية مناعة الجسم والعمل على وجود محفزات للخلايا، لمواجهة السرطان وكل هذه العوامل من أجل التخلص من العلاج بالكيماوي.

وتابع "يتم العمل على رصد حركة الجينوم وتراكيب جديدة في الخلية السرطانية الحية لأول مرة، مما يقود لإمكانية التنبؤ وتشخيص السرطان في مراحله الأولى".

ارتفاع التكلفة

أشار إلى أن بروتوكول العلاج لأمراض السرطان معروفة في جميع دول العالم، لكن العائق الوحيد هو التكلفة الباهظة في العلاج، حيث يصل في أغلب الحالات إلى 100 ألف دولار.

هيثم شعبان استاذ الفيزياء جامعة جينيف مسببات السرطان الحياة اليوم
ads

الأكثر قراءة

خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

مُشاجرة بالسلام تنتهي بمقتل خفير.. والأمن يضبط 3 متهمبن (صور)

"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين حول طقس الصيف

بينهم 16 معلمة.. «تعليم بني سويف» تكشف تفاصيل إيجابية تحليل المخدرات

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية