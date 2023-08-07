الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

شروط المشاركة فى النسخة الرابعة من كشاف المترجمين بـ"القومي للترجمة"

المركز القومى للترجمة
المركز القومى للترجمة

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي، والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

يأتي ذلك في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في جميع المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام.

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة، أوضح القومي للترجمة أن المتسابق يختار نصا واحدا من النصين التاليين لترجمته وهما "الأدب والأديب" من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، و"نهضة تعليم البنات في مصر" من كتاب تاريخي بقلمي للكاتبة نبوية موسى، ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني ‏[email protected] بالصيغتين ملف word و pdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

المركز القومي للترجمة نبوية موسى محافظة القليوبية مصطفى صادق الرافعي إبداعات كبار المبدعين نهضة تعليم البنات في مصر
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