قوات الاحتلال تعتدى على شاب من ذوى الإعاقة قرب جنين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن تعتقله بعد اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رجا سليمان أبوصفط من ذوي الإعاقات بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء تواجده عند مدخل البلدة.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة أحياء فيها، ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.