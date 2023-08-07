الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن توقف برامج المساعدات الأمنية للنيجر بسبب الانقلاب

النيجر
النيجر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن برامج المساعدات الأمريكية لحكومة النيجر توقفت مؤقتاً بسبب الانقلاب العسكري.

وقدّر ميلر قيمة المساعدات بأكثر من 100 مليون دولار، وقال إنها تشمل مساعدات إنمائية وأمنية وفيما يتعلق بإنفاذ القانون.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو "مئات الملايين من الدولارات" معرضة للخطر إذا لم يُعد المجلس العسكري الحكومة المنتخبة إلى السلطة.

"إيكواس" تعقد قمة فى أبوجا لمناقشة انقلاب النيجر

وفي سياق متصل، قال إيموس لونجو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الإثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، الخميس المقبل، لمناقشة انقلاب النيجر.

وسبق أن أكدت "إيكواس" أنها ستصدر بيانًا بشأن خطواتها التالية، ردًا على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول أمس الأحد، بعد الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو الماضي والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

الخارجية الامريكية رويترز الانقلاب العسكري النيجر المساعدات الأميركية
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