أكرم حسن يكشف موعد تأليف الكتب الدراسية لأولى إعدادى

قال أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، إن اجتماع الأمس لتطوير المناهج كان بالانفتاح على المجتمع بطوائفه بحضور نواب من مجلسي النواب والشيوخ ودور نشر متخصصة في الكتب المدرسية وغيرهم.

أضاف أكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المؤتمر هو مرحلة بناء تتم على ماتم بناؤه في المرحلة الابتدائية مع مراعاة عدة أشياء مهمة ومنها تمكين الطلاب من مراعاة التحديات المعاصرة وربطهم بالحياة من القضية السكانية والتغيرات المناخية والتمكين وعدم التمييز والمرأة وذوي الهمم.

التركيز على المناهج العلمية لمكافحة التضليل

وتابع: أننا نسير على التوالي حتى يكون هناك إعداد جيد لهم ونركز في المرحلة القادمة على المفاهيم العلمية ودمج التكنولوجيا والاهتمام بالمدرسة والتركيز على المناهج العلمية لمكافحة التضليل، مؤكدًا أن الخطة النهائية لتطوير المناهج ستكون في سبتمبر، وبعدها يبدأ تأليف الكتب بداية من نوفمبر على أساس أنه سيكون الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2025 و 2026.