خبير أرصاد يكشف أماكن سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مدى فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت احتمالية ذلك على مناطق من أقصى جنوب البلاد، نتيجة ارتفاع الحزام المداري لأعلى، و"الحزام المداري" منطقة وهمية، تفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، ما يحدث تكاثرًا للسحب الرعدية عند خط الاستواء، وبالتالي يسقط معها أمطار غزيرة قد تؤدي لحدوث فيضانات ولكن عند خط الاستواء ويتذبذب شمالا وجنوبا مع حركة الشمس.

وأضافت في تصريح لـ“الدستور”: أنه خلال هذه الأيام يتحرك الحزام المداري تجاه شمال السودان ويؤثر بوجود سحب رعدية على المناطق الموجودة أقصى جنوب البلاد ومعها فرص الأمطار أقل على دول منابع النيل والسودان وإثيوبيا وتكون أمطار خفيفة وأحيانا تكون رعدية على مناطق «حلايب وشلاتين وأبوسمبل والوادي الجديد وبحيرة ناصر» مع وجود رياح هابطة تثير الرمال والأتربة وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية وذلك خلال اليومين المقبلين مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وأغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة للمسطحات المائية.

وأشارت إلى أن يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين ستشهد درجات حرارة منخفضة وأقل حدة من اليوم، أما نشاط الرياح فيتوقع أن يكون هناك نشاط نسبي للرياح بشكل كبير سيؤدي إلى إحساسنا بنسب الرطوبة ويلطف الأجواء خلال الأيام المقبلة، خاصة في فترات الليل، بالإضافة لفرص سقوط الأمطار في أقصى جنوب البلاد.