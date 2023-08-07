قناة الناس| باحث شرعي: عقوق الوالدين عقوبته تكون في الدنيا قبل الآخرة (فيديو)

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال متصلة تدعى “خضرة”، مفاده: “تعاملني ابنتي معملة سيئة بسبب مرضي”.

وقال "سلامة"، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، إنّ وصيتنا دائمًا أسوأ ما يرتكبه الإنسان في حياته عقوقه لوالديه، وقد سئل بن عباس رضي الله عنه عن بر الوالدين فقال: “البر كثير”.. فقالوا له حدثنا عن عقوق الوالدين.. فقال “لو أن أحدكم نفض ثوبه فارتفع منه غبار فوقع على وجه أبيه كان عاقًا له”.

وأوضح الباحث الشرعي، أن أسوأ جريمة يرتكبها الإنسان في حياته بعد الكفر بالله وترك الصلاة هو عقوق الوالدين، لافتًا إلى أن الذنب الوحيد الذي يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا قبل الآخرة هو عقوق الوالدين.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.