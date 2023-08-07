الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الصحة" تكشف حقيقة نقص الأدوية لبعض الأمراض المزمنة

الأدوية
الأدوية

قال د.حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها وصلت الخدمات التي قدمتها خلال 43 يومًا 16 مليون خدمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المبادرة تشمل كل المباردات الرئاسية التي تم إطلاقها وعددها 14 مبادرة، وغيرها وتقدم الخدمات بالمجان وتقدم الى 105 ملايين مصري، إضافة إلى 9 ملايين ضيف في مصر.

عن أزمة نقص الأدوية لبعض الأمراض المزمنة، أكد أن منظمة الصحة العالمية وضعت تعريفًا لوجود نقص في الأدوية وهي إذا عجزنا عن توفير احتياجات المرضى من الدواء سواء كان لا يوجد له مثيل أو بديل، مؤكدًا أن الدواء المثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس نسبة التركيب ويتم تناوله بنفس الطريقة.

أدوية الغدة الدرقية العقار المستورد يوجد فيه شح ويوجد بديل مصري له

وأشار إلى أنه إذا توفر البديل والمثيل ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نقول إن هناك نقصًا، ففي مصر الناس اعتادت على اسم تجاري معين وإذا لم تجده تقول إن الدواء ناقص، موضحًا أن أدوية الغدة الدرقية العقار المستورد يوجد فيه شح، لكن له بديل مصري ويوجد مصنعان لإنتاجه بنفس المادة الفعالة، ويؤخذ عن طريق الفم.

الصحة نقص الادوية الأمراض المزمنة منظمة الصحة العالمية الغدة الدرقية العقار المستورد البديل والمثيل
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