الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يبحث جاهزية 5 مجمعات حكومية للتشغيل بمطوبس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ووفد شركة دار الهندسة استشاري رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، لبحث جاهزية 5 مجمعات حكومية، بقرى “حياة كريمة” بمطوبس.

وأكد “نور الدين” أن المجمعات الحكومية سيتم تشغيلها تجريبياً ـ خلال الفترة المقبلة، ايذاناً بإفتتاحها، بقرى الجزيرة الخضراء و البصراط ومنية المرشد وبني بكار، وبرمبال، وفرشها بتكلفة تتجاوز الـ 75 مليون جنيه، موجها بوضع  اللمسات الاخيرة للمجمعات، تمهيدا لاستقبال المواطنين وتقديم كافة الخدمات بالمراكز التكنولوجية بها، إضافة لخدمات التموين والتضامن الاجتماعي، وخدمات الوحدات المحلية بالقرى، والحماية المدنية والشهر العقاري، والبريد.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه اطمأن على اكتمال المجمعات  الخدمية بقرى مطوبس، وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء واتصالات، مؤكداً أن الهدف من إنشاء مجمعات الخدمات فى القرى، لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والتيسير على المواطنين، حيث تتضمن هذه الجهود، مشيراً إلى أن إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية المتكاملة، أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة، بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية والمؤسسات الحكومية.

حياة كريمه تطوير مطوبس خدمات كفر الشيخ
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