الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: نرحب بالعفو الرئاسي وندعو للإفراج عن المحبوسات

الدكتورة فاطمة خفاجي
الدكتورة فاطمة خفاجي

رحبت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والقيادية بالحركة المدنية، ياستمرار قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، حيث صدر اليوم ثاني قوائم العفو الرئاسي بعد الانطلاق الرسمي للحوار الوطني بعد فترة توقف طويلة، مؤكدة على ضرورة تواصل قرارات العفو ليفرج عن جميع سجناء الرأي من السجون خاصة وأنهم لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنف.

وأشارت "خفاجي" عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الحركة المدنية سبق وتقدمت بأكثر من كشف بأسماء المحبوسين للمطالبة بالعفو عنهم وبالفعل حدثت استجابة من رئاسة الجمهورية، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة الإفراج عن النساء المعتقلات خاصة وأن عددهن يتحطى الـ٣٠٠ إمرأة وتخطوا مدة الحبس الاحتياطى القانونية ولديهن ظروف إنسانية صعبة تطلب السعي بقوة للعفو عنهن.

وأشارت، إلى أنها والحركة المدنية تقدموا بقائمة أسماء النساء المحبوسات للمطالبة بالإفراج عنهن أسوة بالمعتقلين من الرجال.

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت الإفراج عن ٣٣ شخصا من المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بإبداء الرأى.

وكشف محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيا، اليوم الاثنين، موضحا بينهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وتستمر الافراجات بمجموعات أخرى قريبا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي استجابة لمطالب القوى الوطنية المشاركة في الحوار الوطني لبحث حالات المحبوسين في قضايا الرأي والعفو عمن لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يتورطوا في ارتكاب أعمال عنف وأصدرت اللجنة عدد كبير من قوائم العفو الرئاسي،  كما تسعى اللجنة لدراسة ملفات المفرج عنهم لدعم إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى وإعادتهم لأعمالهم ولدراستهم بعد العفو عنهم.

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