"حياة كريمة" توفر فحوصات الزواج لسكان قرية الشوبك بالجيزة

قدمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخدمات الطبية والصحية لسكان قرية الشوبك الشرقي التابعة لمدينة الصف بالجيزة، حيث عملت على تطوير وإحلال المستشفيات والوحدات الصحية وإدخال الأجهزة الطبية الحديثة لها؛ لخدمة المرضى وتوفير العلاج والكشف اللازم لهم دون بذل أي مجهود أو مال.

المبادرة وفرت فحوصات الزواج دون مشقة

"إسراء سيد" ٢٣ سنة، تقطن في قرية الشوبك الشرقي التابعة لمدينة الصف في محافظة الجيزة، كانت ترى أصدقائها أقاربها يعانون من العقم وعدم الإنجاب، وبسبب تأخر الأساليب الحديثة داخل الوحدة الصحية لم يتمكنوا من معالجة الأمر قبل الزواج، وتمنت فقط أن تجد خدمات صحية تحل مشاكل الأهالي وعالج ألمهم، وأثناء جلوسها داخل منزلها جاءت المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" وحققت حلمها عن طريق تطوير وإحلال الوحدات الصحية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة لخدمة جميع السكان.

وقالت "إسراء" لـ"الدستور"إنها كانت تخشى منذ الصغر أن يكون لديها أحد الأمراض الوراثية التي قد تسبب لها العقم أو تؤثر على صحتها الإنجابية، وبسبب تهالك الوحدات الصحية داخل القرية أزداد خوفها، وذكرت أن بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" انتهى خوفها حيث أصبحت المستشفى متطورًا بشكل كبير ويمكنها إجراء فحوصات الزواج به دون مشقة قبل الزواج، وذلك جعلها تشعر بالاطمئنان خاصة بعد التطورات التي حدثت بالمستشفيات.

أضافت أن المبادرة وفرت جميع المستلزمات الطبية والخدمات الصحية لسكان القرية، موجها الشكر للرئيس والقائمين على المبادرة التي قدمت العديد من الخدمات للمواطنين، مثل تطوير المنشآت والمرافق الطبية بالقرية، حيث أن في السابق كان يتم تحويل المصابين ومن يرغبون في إجراء الفحوصات إلى أحد المستشفيات المجاورة إذ لم تكن جميع المستشفيات مؤهلة للتعامل مع الحالات المختلفة.