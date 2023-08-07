لمدة 15 يومًا.. بدء قبول تظلمات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الخميس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن بدء قبول طلبات تظلمات الطلاب على نتائج الدور الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022- 2023 اعتبارا من الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس ولمدة خمسة عشر يوما .

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه على المتقدم بالتظلمات سداد الرسوم المقررة وهي 35 جنيهًا عن كل مادة، وذلك بمقر لجنة التظلمات بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، بشارع عثمان محمد بطنطا وذلك طوال ايام الاسبوع عدا ايام الجمع والعطلات