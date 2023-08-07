الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الجارديان": تراجع الثقة في الاقتصاد البريطاني وسط مخاوف من التباطؤ

الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني

حذرت صحيفة الجارديان البريطانية من تراجع الثقة في الاقتصاد البريطاني وسط مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة من التباطؤ مع ارتفاع أسعار الفائدة.

الاقتصاد البريطاني

وقالت الجارديان: لقد تراجعت الثقة في الأعمال الشهر الماضي وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد البريطاني الذي يثبط خطط الشركة لتوظيف المزيد من الموظفين، وفقًا لمسح شمل أكثر من 4000 شركة.

وتراجع التفاؤل مع ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي الذي ساهم في التشاؤم عبر قطاعي الخدمات والتصنيع.

أظهر أحدث تقرير اتجاهات الأعمال من شركة المحاسبة BDO أن نوايا التوظيف لدى أصحاب العمل قد انخفضت للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

كما أظهر أيضًا أن إنتاج التصنيع انخفض إلى أدنى مستوى له منذ الأيام الأولى لإغلاق المملكة المتحدة لـ Covid-19 ، في مايو 2020 ، مع استمرار صعوبات الإمداد.

بينما ساهم تعافي الصين المتعثر والتوقعات الضعيفة للنمو في منطقة اليورو في الصعوبات التي يواجهها المصدرون البريطانيون، الذين فقدوا الكثير من الازدهار التجاري الناتج عن جائحة Covid-19.

وتوقع الاقتصاديون حدوث تباطؤ عالمي في النصف الثاني من هذا العام استجابة لارتفاع تكاليف الاقتراض التي فرضها بنك إنجلترا، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، والبنك المركزي الأوروبي.

وذكرت الصحيفة إنه استجابة لارتفاع تكاليف الاقتراض، خفضت الشركات من التوظيف، مع انخفاض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 85000 ، وتباطؤ معدلات نمو الأسهم. ووجد التقرير أن الشركات كانت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل ، مدفوعة بالمشاعر السلبية بين الشركات المصنعة المعرضة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقالت BDO إن نتائجها أظهرت أن التصنيع من المرجح أن ينكمش أكثر، على الرغم من أن التوقعات في الخدمات تشير إلى نمو هامشي، قبل الركود الذي يلوح في الأفق في مطلع العام.

هذا وقد رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة العديد من المرات على مدار الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

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