الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر مقرب من أشرف بن شرقى: اللاعب يرفض الزمالك ويرحب بـ الأهلى

أشرف بنشرقي
أشرف بنشرقي

كشف مصدر مقرب من أشرف بن شرقي، هداف الزمالك الأسبق، عن وجهة اللاعب المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

 

مصدر مقرب: بن شرقي على أعتاب العودة للدوري المصري

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "أشرف بن شرقي يدرس بجدية العودة إلى الدوري المصري الموسم المقبل".

وأضاف: "اللاعب أصبح هدفًا رئيسيًا للعديد من أندية الدوري الممتاز، مثل بيراميدز وزد وفيوتشر والمصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وواصل: "المهاجم المغربي الآن في مرحلة التريث ودراسة جميع العروض التي أمامه محليًا وخارجيًا بعناية شديدة، لاختيار الأنسب والأفضل له".

وأكمل: "أشرف يبحث عن الاستقرار الفني والإداري فالمال ليس هدفه الأول، فهو يريد التواجد مع فريق لديه طموح المنافسة على البطولات".

وأشار إلى أن اللاعب المغربي يضع تجربته مع الزمالك أمام عيونه، لأنها ستكون كلمة السر في تحديد وجهته المقبلة والنادي الذي ينضم له.

وأردف: "أشرف بن شرقي لا يمانع من الانضمام لنادي المصري البورسعيدي، وهو نادٍ عريق يمتلك جماهيرية كبيرة مثل الزمالك، ومسئولوه يبحثون عن الألقاب".

وعن إمكانية العودة لنادي الزمالك مجددًا، أوضح المصدر: "الظروف والأجواء الحالية داخل نادي الزمالك لا تساعد أحدًا على النجاح مطلقًا، ستأتي بنتائج عكسية على الجناح المغربي".

وتابع: "شرف كبير لأي لاعب التواجد في نادي الأهلي، جميع عوامل النجاح متوفرة هناك ماليًا وفنيًا وإداريًا، لِم لا؟".

وأتم قائلًا: "المصري البورسعيدي أولوية أولى للاعب المغربي، ثم بيراميدز في المرتبة الثانية يليه زد وأخيرًا فيوتشر".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الجزيرة الإماراتي قد أعلن في وقت سابق، عن فسخ التعاقد مع الجناح المغربي أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

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