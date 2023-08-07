محافظ الدقهلية يشهد تكريم مجتازي دورات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، حفل تكريم وتوزيع شهادات اجتياز البرامج التدريبية علي المتدربين في دورات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدول النامية ونظم المعلومات الجغرافية GIS ودورة تدريب المدربين TOT ضمن أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر الممول من الاتحاد الأوربي والبنك الاوربي لإعادة الإعمار مكون المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور كل من مصطفي أسعد ممثل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة ناهد اسكندر مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، و هناء صالح إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية، والدكتور أحمد خليل استشاري التنفيذ، والدكتور توفيق الخشن قائد الفريق الاستشاري لبناء القدرات، و شكري حسين استشاري بناء القدرات، والدكتور عبده محمدين مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة، اهتمامًا كبيرًا لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتنفيذاً لـ “رؤية مصر 2030” وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ.

وأشار “مختار” الي أن الدولة أنفقت ما يقرب من 1.4 مليار جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية، من خلال عدد من المحاور وهم “رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - انشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - انشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره - انشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة”.

وأكد المحافظ أن منظومة المخلفات الصلبة لن تكتمل بشكل نهائى وصحيح بدون تطبيق منظومة الجمع المنزلي وتحصيل رسوم الخدمة لأنها حجر الأساس لاستكمال المنظومة فبدون جمع منزلي ودفع رسوم لن تكتمل المنظومة بالشكل الصحيح.

وقال مختار ، إن عملية التنمية الشاملة تنطلق من خلال مثلث أضلاعه ثلاث (الصحة والتعليم والبيئة) فبدون بيئة نظيفة لن يكون لدينا صحة أو تعليم.

وثمن مختار، دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة.

من جانبه، أشاد استشاري مشروع كتشنر، بوجود فريق عمل بمحافظة الدقهلية يقوم بتطبيق أداة تحديد خصائص المخلفات على المستوى المحلي، وذلك يعد من ثمرة نجاح مشروع تنقية مياه مصرف كتشنر ، مكون المخلفات الصلبة ويظهر نجاح الأفراد من امتلاك الأدوات والتمكين لهم.

جدير بالذكر، أنه تم تكريم عدد 50 متدرب من الديوان العام للمحافظة والمراكز والمدن والاحياء.

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