الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب جامعة أسيوط يتابع استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، جوله تفقدية مفاجئه لمتابعة انتظام العمل بالمطعم المركزي الرئيسي، ومعمل وحدة فحص المواد الغذائية؛ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

رافقه خلال الجولة، كل من المهندسة أمل جمال مدير عام إدارة التغذية، والدكتورة دعاء سامح رئيس وحدة فحص الأغذية.

وصرح الدكتور أحمد عبد المولى ، بأن إدارة الجامعة بجميع قطاعاتها تعمل على قدم وساق؛ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد من أعمال الصيانة الدورية، والتجديد في كافة المرافق.

وبدأت الجولة، بتفقد أعمال التطوير والصيانة لوحدة معمل فحص المواد الغذائية؛ لبدء العمل بها  مع بداية العام الدراسي الجديد، وأعمال التطوير و الصيانة لمطبخ المطعم  المركزي الرئيسي، وأعمال الصيانة والتطوير للمطاعم الخارجية للمطعم المركزي، والصالات المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجهاز الإداري، والطلاب، وسيتم افتتاحها خلال الستة أشهر القادمة.

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