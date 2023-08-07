الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل رئيس جامعة حلوان لبحث سُبل التعاون

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والجامعة، في مجالات الثقافة والفنون ورعاية الموهوبين.

في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الثقافة، برئيس الجامعة والوفد المرافق له، وأكدت أهمية التعاون مع الجامعات المصرية، حتى تصل الخدمات الثقافية إلى كافة الطلاب، والمساهمة في رفع وعيهم الثقافي، عن طريق تنظيم معارض للكتاب، وملتقيات فنية، وورش اكتشاف المواهب، وغيرها من الأنشطة والفعاليات.

وأبدت وزيرة الثقافة، سعادتها بالتعاون مع جامعة حلوان، في تقديم أنشطة إبداعية يستفيد منها طلاب الجامعة، إلى جانب دراسة توقيع بروتوكول للتعاون بين الوزارة والجامعة، للتعاون بمختلف الأنشطة الثقافية والفنية.

إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات، والتي سبق إطلاقها بعدد من الجامعات، ومنها: "ابدأ حلمك سينما "، و"ابدأ حلمك مسرح".

ومن جانبه، أكد دكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية التعاون مع وزارة الثقافة، بما تملكه من خبرات فنية وثقافية، مشيرًا أن الجامعة تنظم العديد من المسابقات للطلاب بمجالات الفنون والآداب، منها: برنامج "انت نجم" والذي استطاع اكتشاف 40 موهبة في الغناء، و60 في الفنون، وأوضح أن الجامعة تمتلك مسرحًا يسع 1400 مقعد.

وأوضح قنديل، أن الجامعة يسعدها التعاون مع وزارة الثقافة، لتقديم أنشطة ثقافية وفنية خلال "أسبوع شباب الجامعات"، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المُقبل،  بمشاركة 35 جامعة مصرية.

حضر الاجتماع: الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الفنان هشام عطوة، مستشار وزير الثقافة للشؤون الفنية والثقافية، الدكتور الشريف منجود، معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة، ومن جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد أبو الدهب،  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور أحمد فاروق، مستشار  رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور هابي حسني، مساعد رئيس الجامعة  للأعمال الهندسية، الدكتور محمد أشرف رضا،  مستشار  رئيس الجامعة للفنون.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتور السيد قنديل جامعة حلوان مجالات الثقافة والفنون الخدمات الثقافية
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