حبس المتهم بطعن صديقه خلال مشاجرة في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة، بحبس المتهم بقتل صديقه طعنا خلال مشاجرة بسبب خلافات بينهما في منطقة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله جثة شخص بطعنة نافذة إثر ادعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره مصاب بطعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.