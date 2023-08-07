الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الأوكرانية: المشاركون في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر

الرئاسة الاوكرانية
الرئاسة الاوكرانية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن المشاركين في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر ونصف، وفق وكالة رويترز.

وقال مسؤول أوكراني كبير يوم الاثنين إن محادثات نهاية الأسبوع في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا وجهت "ضربة كبيرة" لروسيا وإن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون حوالي ستة أسابيع.

شاركت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية، ولكن ليس روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من قبل كييف لبناء تحالف أوسع للقوى لدعم رؤيتها للسلام.

وقال رئيس ديوان الرئاسة أندريه يرماك للصحفيين في مؤتمر صحفي في كييف "سنعقد اجتماعا آخر في غضون شهر ونصف الشهر وسنتحرك نحو (عقد) قمة".

روج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة من 10 مبادئ تريد كييف أن تكون بمثابة أساس للسلام لإنهاء الحرب الشاملة التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

وتشمل المبادئ انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

وقال يرماك إن جميع الدول الحاضرة في المحادثات في جدة أيدت بالكامل استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها ، وأن مبادرات السلام التي طرحتها أوكرانيا فقط هي التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

واعترف بعدم وجود اتفاق بين المشاركين حول بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية ، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال إن هذا هو سبب عدم عقد قمة نهاية الشهر الجاري.

وقال إن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة ، مضيفا أن المشاركين يعملون على مسودة وثيقة إطارية سيتم تبنيها في قمة سلام مقبلة، كما قال في الإحاطة إن روسيا بذلت جهودًا لتعطيل المحادثات في السعودية ، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية قيام موسكو بذلك. 

الرئاسة الأوكرانية أوكرانيا روسيا اجتماعات جدة السعودية
ads

الأكثر قراءة

"هتلبسيه فى البيت ولا الشارع".. مفاجأة فى قصة بوست مندوب الشحن

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

أول تعليق لـ خالد بيبو عقب توليه مهمة مدير الكرة بنادى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية