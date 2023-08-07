الرئاسة الأوكرانية: المشاركون في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن المشاركين في محادثات جدة وافقوا على عقد اجتماع آخر خلال شهر ونصف، وفق وكالة رويترز.

وقال مسؤول أوكراني كبير يوم الاثنين إن محادثات نهاية الأسبوع في السعودية بشأن الحرب في أوكرانيا وجهت "ضربة كبيرة" لروسيا وإن المشاركين اتفقوا على عقد اجتماع آخر للمستشارين السياسيين في غضون حوالي ستة أسابيع.

شاركت أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة ودول أوروبية، ولكن ليس روسيا، في المحادثات التي يُنظر إليها على أنها محاولة من قبل كييف لبناء تحالف أوسع للقوى لدعم رؤيتها للسلام.

وقال رئيس ديوان الرئاسة أندريه يرماك للصحفيين في مؤتمر صحفي في كييف "سنعقد اجتماعا آخر في غضون شهر ونصف الشهر وسنتحرك نحو (عقد) قمة".

روج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجموعة من 10 مبادئ تريد كييف أن تكون بمثابة أساس للسلام لإنهاء الحرب الشاملة التي شنتها موسكو في فبراير 2022.

وتشمل المبادئ انسحاب جميع القوات الروسية وعودة جميع الأراضي الأوكرانية إلى سيطرتها.

وقال يرماك إن جميع الدول الحاضرة في المحادثات في جدة أيدت بالكامل استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها ، وأن مبادرات السلام التي طرحتها أوكرانيا فقط هي التي تمت مناقشتها في الاجتماع.

واعترف بعدم وجود اتفاق بين المشاركين حول بعض نقاط صيغة السلام الأوكرانية ، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال إن هذا هو سبب عدم عقد قمة نهاية الشهر الجاري.

وقال إن هذه النقاط لا تزال قيد المناقشة ، مضيفا أن المشاركين يعملون على مسودة وثيقة إطارية سيتم تبنيها في قمة سلام مقبلة، كما قال في الإحاطة إن روسيا بذلت جهودًا لتعطيل المحادثات في السعودية ، لكنه لم يقدم تفاصيل عن كيفية قيام موسكو بذلك.