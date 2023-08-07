ضبط 2 طن مخللات مجهولة المصدر داخل مصنع بطنطا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، عن تحفظها على كمية كبيرة من المخللات بلغت 2 طن، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الغش وحماية حقوق المستهلكين، تم ضبط هذه المخللات في مصنع لإنتاج المخللات بمدينة طنطا، وقد تبين أنها مجهولة المصدر وفاسدة، وتفتقر إلى أي بيانات توضح مكوناتها وطريقة إنتاجها.

ووفقًا لتقرير تلقاه المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت حملة تموينية في مدينة طنطا من الكشف عن هذه المخللات غير القانونية وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، حيث تم التحفظ على المخللات المضبوطة وتحرير محضر ضد صاحب المصنع لمخالفته قوانين الإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لضبط السوق ومكافحة الغش والتدليس على حقوق المستهلكين، فالمخللات غير المسجلة والمفقودة لها بيانات تفصيلية تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتعرض المستهلكين للخطر، ومن خلال هذه الحملة، تأكدت مديرية التموين من التزامها الكامل بمراقبة المنشآت الغذائية والتأكد من جودة وسلامة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين.