الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأوبرا تطلق فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدمنهور.. الجمعة

د.نيفين الكيلاني
د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

تطلق دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بمدينة دمنهور، والتى تقام فى الفترة من الجمعة 11 حتى الاثنين 14 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. 

قال الدكتور خالد داغر فى بيان صحفي، إن المهرجان يأتي ضمن فعاليات البرنامج الصيفى للأوبرا والهادف إلى استثمار هذه الفترة فى تقديم مواد فنية جادة ومتنوعة بمختلف محافظات مصر.

وأضاف، أنه تقرر طرح تذاكر العروض بأسعار رمزية ومخفضة لجذب أكبر عدد من الجمهور سعيًا لتنفيذ خطط الارتقاء بالذوق الفنى وتنمية وتطوير الوعي، مشيرًا إلى أن الليلة الأولى تشهد حفلا لفريق على مر الأجيال، ويتضمن نخبة مختارة من مؤلفات وأعمال نجوم زمن الفن الجميل.

وأوضح أن ترتيب الفعاليات على التوالى يشمل حفلات لكل من فريق كورال كيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية والمنشد أحمد العمرى وفرقته.

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988، تقع في أرض الجزيرة بالقاهرة في مبناها الجديد الذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية، بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

يعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988 هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عام.

دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفي للموسيقى الدكتور خالد داغر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نهال بلبع
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