المستشار الثقافي الهندي: نحتفل من أسوان بمرور 75 عامًا على العلاقات المشتركة

قال ديفى ساهى مينا، المستشار الثقافي الهندي بالقاهرة، إن العلاقات المصرية الهندية تاريخية وممتدة منذ أكثر من 75 عامًا، مُشيرًا إلى أن الاحتفالية التي تستضيفها أسوان، تأتي بالتزامن مع مرور 75 عامًا على نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وكذلك احتفالًا باستقلال الهند.

وأضاف “ساهي” فى تصريحات له علي هامش فعاليات اليوم الثقافى الهندى، أن هناك تشابه بين الشعبين المصري والهندى، مؤكدًا أن أوجه التشابة بينهم تتمثل في الشكل والطريقة والتراث وبعض الفلكلور أيضًا.

وأوضح المستشار الثقافي الهندي، أن هناك علاقة وطيدة بين الشعبين المصرى والهندى، كان آخرها زيارة وزير الدفاع الهندى ووزير الخارجية الهندى لمصر العام الماضي، وأن حدث تبادل الزيارات وزار وزراء الدفاع والخارجية المصري الهند.

وأشار إلى أن ضمن ضمن الزيارات رفيعة المستوى التى تؤكد علي العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصرى والهندى، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية الهند والتى كانت بدعوة رسمية من الحكومة الهندية لسيتدته لحضور الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية الهند شهر يناير 2023، وكانت أول دعوة لرئيس جمهورية مصري وإفريقي وعربي للمشاركة في الاحتفال بيوم الجمهورية الهندي.

جاء ذلك على هامش انطلاق فعاليات اليوم الثقافى الهندى الذى ينظمه قصر ثقافة أسوان بالتعاون مع السفارة الهندية والمركز الثقافى الهندى بالقاهرة، مساء الأحد، وتضمن العديد من الفعاليات المختلفة، حيث أنه يستأنف تنظيمه بشكل منفرد بعد مدة انقطاع دامت لمدة 9 سنوات متواصلة.