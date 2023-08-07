الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«قومي المرأة» يُطلق ورش عمل لتأهيل 40 قيادة دينية ببني سويف

ورشة العمل
ورشة العمل

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الإثنين، عن انطلاق فعاليات ورش العمل لتأهيل 40 قيادة دينية من الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية.

يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأوضحت «نرمين» أن ورش العمل تاني تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة “سفراء ضد الختان” وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي جلسات الدوار، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الاناث، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

يذكر أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين من الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية ويتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتستمر على مدار شهر.

وفي سياق متصل، نفذ المجلس القومي للمرأة في بنى سويف فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدى أمانة»، والتى استهدفت 14 ألفًا و636 من السيدات والرجال والأطفال، بقرى النويرة والمسيد وبنى ماضى وطنسا وصفط راشين والبرج ودنديل وشريف باشا وبليفيا والكوم الأحمر بمراكز إهناسيا وبنى سويف وببا وناصر، بعدد 4 آلاف و250 زيارة.

الأمم المتحدة للسكان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجلس القومي للمرأة الواعظات والراهبات وزارة الأوقاف
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