الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"خلع دبلة الزواج".. ما السبب في اعتقاد النساء بأنها خيانة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الدبلة هى رمز للحب والالتزام والوفاء بين الزوجين، وهي عادة ترتديها المرأة في إصبعها الأيسر لتعبر عن ارتباطها بزوجها، لكن ماذا يحدث عندما يخلع الزوج دبلته بعد الزواج، هل يعني ذلك أنه لم يعد يحب زوجته أو أنه يخونها؟ وكيف تتفاعل الزوجة مع هذا التصرف؟ وهل يؤدي إلى خراب البيت؟

للإجابة على هذه التساؤلات، أوضحت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي والنفسي، ميادة عابدين، سبب اعتقاد النساء بأن خلع الزوج لدبلته هو خيانة لها، وما هي التأثيرات السلبية لهذا التصرف على العلاقة الزوجية. وإليكم ما قالته:

خلع الدبلة.. "ما بين خراب البيت والخيانة الزوجية"

قالت عابدين إن الرجل قد يخلع دبلة زواجه لعدة أسباب، وليس بالضرورة أن يكون ذلك دليلاً على خيانته أو استخفافه بزوجته، وقد يعد هذا التصرف من قبل الزوج مؤشر خطير بالنسبة للزوجة، فعندما يخلع الزوج دبلة الزواج تعتقد الزوجة أن هذة الخطوة يسهل بها الزوج تقربه من النساء الأخريات.

يرمز خاتم الزواج أو دبلة الخطوبة عند المرأة والرجل للحب والإلتزام، ويشكل خلع الرجل لهم سبب رئيسي للخلافات والشك من قبل زوجته، فمن الأفضل إذا لم يكن الزوج لديه موانع أو أمراض تمنعه من لبس خاتم أو دبلة الزواج أن يداوم علي لبسه منعا للمشكلات وخراب البيوت.

أضافت "عابدين" أن هناك بعض المواقف التي تستدعي احترام رمزية الدبلة وما تعنيه من حب والتزام ووفاء بين الزوجين، لذلك، ينصح بالحوار والتفاهم بين الزوجين حول مشاعرهم وتوقعاتهم من بعضهم فيما يتعلق بارتداء الدبلة، والبحث عن حلول مشتركة ترضي كلا الطرفين.

أوضح الخبراء بموقع " the sun" أن الن أنخلافات الزوجية هي من المشاكل التي تؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي، سواء على الصحة الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية. 

بعض الأضرار التي قد تنتج عن خلافات الزوجية هي زيادة مستوى الكورتيزول في الدم، وهو هرمون يفرز في حالات التوتر والقلق، ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والأمراض القلبية، إضافة إلى تقليل مستوى المناعة في الجسم، وهو ما يجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض المزمنة.

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