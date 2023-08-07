الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. كيف عبر النبى عن حبه لزوجاته أمهات المؤمنين؟.. باحث شرعى يجيب

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الرسول صلّى الله عليه وسلم كان خير زوج، وكان يقول عن زوجته السيدة خديجة “إنّي رزقت حبها"، لافتًا إلى أن النبي المرسل رحمة للعالمين لا يستحي أن يقول أمام الناس إنه رزق حبّ زوجته.

وأضاف "سلامة"، اليوم الإثنين، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنّ عمرو بن العاص عندما رأى مودة النبي ومعاملته الحسنة له، وأن النبي يفضله تفضيلات في مواقف معينة ظنّ عمرو بن العاص أنه أحب الصحابة إلى الرسول، فقال للرسول: “من أحب الخلق إليك؟.. فقال الرسول عائشة"، لافتًا إلى أن بعض الملتزمين في يومنا هذا يستحي أن يقول مثل هذا الكلام.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

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