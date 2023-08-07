ارتفاع فى وول ستريت وسط بيانات عن التضخم

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على ارتفاع، الإثنين، بعد أسبوع متقلب، إذ يترقب المستثمرون تقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع، وربما يمثل اختبارًا لتعافي السوق القوية هذا العام.

من المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو إلى 3.3 بالمئة سنويًا، مرتفعًا من 3.0 بالمئة في الشهر السابق، بينما من المتوقع أن يتباطأ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي.

كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين، الجمعة، توقعات التضخم، وتشير التوقعات بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 2.3 على أساس سنوي.

وتكبدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية خسائر الأسبوع الماضي، حيث فقد مؤشر ناسداك 2.9 بالمئة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.3 بالمئة، وهو أسوأ أسبوع لهما منذ مارس.

كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1.1 بالمئة.

جاءت هذه الخسائر في أعقاب البيانات التي أظهرت نموًا للوظائف أضعف من المتوقع في يوليو.

وارتفع مؤشر ​داو جونز الصناعي 309.83 نقطة أو 0.88 بالمئة إلى 35,375.45 نقطة، بحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينيتش.

كما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.10 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 4,506.13 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 29.60 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 13,942.18 نقطة.