تقديم الرغبات للثانوية العامة 2023.. ونصائح وخطوات هامة للطلاب

بدأ التنسيق للجامعات من أول الأسبوع الجارى ويستمر حتى نهاية الأسبوع، وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تفاصيل تقديم الرغبات الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2023، لذلك ترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن تقديم الرغبات للثانوية العامة 2023.

وقد حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة وشددت على الأختيار السليم للرغبات وأتباع التعليمات التى أصدرتها للطلاب وهى كالتالى:

حيث قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات، بالاضافة إلى أنه يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

وشددت الوزارة، خلال نصائحها عند تقديم الرغبات أنه تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته، و يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

وقالت إنه يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها، وبعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

وشددت الوزارة أنه يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة، أما فى نهاية نصائحها أكدت أنه إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.