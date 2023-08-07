الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مع زيادة الإقبال.. منسق رحلات: أجواء الواحات عنصر جذب للسياحة العلاجية

السياحة في الوادي
السياحة في الوادي الجديد

واصلت أجهزة محافظة الوادي الجديد جهودها لدعم الإقبال السياحي على المحافظة باعتبارها من أبرز مناطق السياحة العلاجية التي تضم العديد من الآبار الاستشفائية.

في هذا الإطار، أكد رأفت سعد، دليل الصحراء ومنسق رحلات السفاري بمركز الداخلة، أن الإقبال السياحي يتزايد يومًا بعد الآخر، مُشيرًا إلى الارتفاع الملحوظ في معدلات الإقبال على محافظات الجمهورية.

وأضاف “رأفت” أن السياحة العلاجية والدفن بالرمال والآبار الكبريتية الساخنة تشتهر بها محافظة الوادي الجديد التي تقع في الصحراء الغربية.

وقال محمد سعد رحالة، أحد مسؤلي السياحة الخاصة بالوادي الجديد، إن بعض السياح يعشقون الأجواء الصحراوية التي تتميز بها الواحات، علاوة على مشاهدة الأثار الفرعونية والقبطية والرومانية والحضارة القديمة الموجودة في قرية القصر الإسلامية ومعبد هيبس والناضورة ودير الحجر ومنطقة بلاط القديمة والمزوقة

وأكد “رحالة” في تصريحات لـ"الدستور"، أن السياح والأجانب يعشقون الصحراء البيضاء والسوداء بواحة الفرافرة لما لها من طقوس رائعة وصور طبيعية هائلة تتمتع بها المحافظة ويسعد بها الزائرين والمترددين عليها. 

وأضاف ان الوفود السياحية اعتادت على الجو الجاف في المحافظة والمشي في الصحراء وزيارة الأماكن الطبيعية والآبار الزراعية والتي يفضلون تناول وجبات الغذاء والعشاء فيها لما لها من مكان نقي خال من أي أدخنة أو انبعاثات. 

القيادة السياسية محافظة الوادي الجديد السياحة العلاجية الآبار الإستشفائية الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رحلات السفاري الليلية الدفن بالرمال والآبار الكبريتية
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