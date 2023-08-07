الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن أوكازيون «صيف 2023»: الأسعار مخفضة والجودة عالية

أوكازيون الصيف
أوكازيون الصيف

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن 500 محل تجاري شارك في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل بأنحاء الجمهورية، بنهاية الأوكازيون.

وتابع "كمال" أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت ما بين 50 إلى 70%، وأشار إلى أن الأوكازيون مستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين لدراسته.

رصد "الدستور" في السطور التالية انطباع الأهالي والمواطنين عن المنتجات المطروحة في المحال التجارية، والأسعار التي طرحت بها السلع.

وقالت مروة عبدالله، إحدى أهالي منطقة الطوابق التابعة لحي فيصل، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن الأسعار مخفضة بشكل كبير جدًا، إذ تم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 50 و70%، الأمر الذي يرفع العبء بشكل كبير عن كاهل المواطنين.

فيما قالت نهي محمد، مقيمة بشارع ضياء التابع لحي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن جودة السلع المطروحة عظيمة جدًا، والأسعار بالنسبة للجودة فهي مخفضة بشكل كبير، منوهة أن الإقبال متوسط حتى الآن.

وأضافت نوال أحمد، إحدى القاطنات في شارع ضياء التابع لحي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، قائله لـ"الدستور" الأسعار في متناول المواطنين والتخفيض يساعدنا على شراء كافة احتياجاتنا من السلع.

في هذا الإطار استعد أصحاب المحال التجارية لأوكازيون صيف 2023، بكميات وفيرة من السلع، وتجهيز لاستقبال المواطنين، وسط تفاؤل عدد كبير من أصحاب المحال التجارية المشاركة في أوكازيون صيف 2023، بزيادة حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية. 

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احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين التموين والتجارة الداخلية الأوكازيون الصيفي 2023 بشكل كبير حركة البيع والشراء على مستوى الجمهورية لتجارة الداخلية لأوكازيون الصيفى 2023 لإستقبال المواطنين وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة
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