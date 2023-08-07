مواطنون عن أوكازيون «صيف 2023»: الأسعار مخفضة والجودة عالية

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن 500 محل تجاري شارك في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل بأنحاء الجمهورية، بنهاية الأوكازيون.

وتابع "كمال" أن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت ما بين 50 إلى 70%، وأشار إلى أن الأوكازيون مستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين لدراسته.



رصد "الدستور" في السطور التالية انطباع الأهالي والمواطنين عن المنتجات المطروحة في المحال التجارية، والأسعار التي طرحت بها السلع.

وقالت مروة عبدالله، إحدى أهالي منطقة الطوابق التابعة لحي فيصل، في محافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن الأسعار مخفضة بشكل كبير جدًا، إذ تم تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 50 و70%، الأمر الذي يرفع العبء بشكل كبير عن كاهل المواطنين.

فيما قالت نهي محمد، مقيمة بشارع ضياء التابع لحي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لـ"الدستور" إن جودة السلع المطروحة عظيمة جدًا، والأسعار بالنسبة للجودة فهي مخفضة بشكل كبير، منوهة أن الإقبال متوسط حتى الآن.



وأضافت نوال أحمد، إحدى القاطنات في شارع ضياء التابع لحي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، قائله لـ"الدستور" الأسعار في متناول المواطنين والتخفيض يساعدنا على شراء كافة احتياجاتنا من السلع.



في هذا الإطار استعد أصحاب المحال التجارية لأوكازيون صيف 2023، بكميات وفيرة من السلع، وتجهيز لاستقبال المواطنين، وسط تفاؤل عدد كبير من أصحاب المحال التجارية المشاركة في أوكازيون صيف 2023، بزيادة حركة البيع والشراء في الأسواق المصرية.

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