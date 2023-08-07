الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرس الحدود البولندى يطلب 1000 جندى إضافى

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

طلب حرس الحدود البولندي من الحكومة إرسال 1000 جندي آخر إلى الحدود مع بيلاروسيا، لمواجهة الزيادة المبلغ عنها في محاولات عبورها بشكل غير قانوني.

وتقول خدمات الحدود البولندية إن ما لا يقل عن 19 ألف شخص حاولوا بالفعل عبور الحدود البالغ طولها 250 ميلاً هذا العام، ارتفاعاً من 16 ألفاً في عام 2022.

كما سجلت خدمات الحدود البولندية ما يقرب من 3900 محاولة للعبور في يوليو وحده - في الشهر الذي أعلن فيه رئيس فاغنر يفغيني بريغوزين أنه بدأ تدريب الجيش البيلاروسي ليصبح "ثاني أفضل جيش في العالم".

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الدفاع البولندية بالفعل أكثر من 1000 جندي إلى الحدود التي يبلغ طولها 250 ميلًا في الأسابيع الأخيرة، بسبب مخاوف بشأن وجود مجموعة مرتزقة فاجنر داخل الدولة الموالية لروسيا.

يقول معهد دراسة الحرب إن فاجنر أجرى تدريبات في معسكر في بريست، سادس أكبر مدينة في بيلاروسيا - على بعد بضع مئات الأمتار من الحدود البولندية، لكن كلاً من الأمم المتحدة والبيت الأبيض أصرا مرارًا وتكرارًا.

جاء ذلك في ظل مزاعم روسية أن أوكرانيا تبيع الأعضاء البشرية في السوق السوداء، حيث قدمت المتحدثة باسم الكرملين ماريا زاخاروفا بعض الادعاءات التي تجاوزت الحياة منذ بداية الحرب. 

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