بعد انتهاء المهلة.. "إيكواس" تعقد قمة في أبوجا لمناقشة انقلاب النيجر

قال إيموس لونجو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الاثنين، إن التكتل الإقليمي سيعقد قمة في العاصمة النيجيرية أبوجا، الخميس المقبل، لمناقشة انقلاب النيجر.

وسبق أكدت "إيكواس" أنها ستصدر بياناً بشأن خطواتها التالية، رداً على رفض المجلس العسكري الانصياع للضغوط الخارجية للتنحي بحلول، أمس الأحد، بعد الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو الماضي والإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

الجارديان: خطط التدخل العسكرى فى النيجر تهدد منطقة غرب إفريقيا

هذا وتنتظر النيجر ردا من الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا بعد أن تجاهل قادة الانقلاب في نيامي موعدًا نهائيًا لإعادة الرئيس المخلوع وهي خطوة حذرت الكتلة من أنها قد تؤدي إلى السماح بتدخل عسكري.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه قبل وقت قصير من الموعد النهائي، أغلق قادة الانقلاب المجال الجوي للنيجر حتى إشعار آخر، متذرعين بالتهديد بالتدخل العسكري.

وحذر قادة الانقلاب من أن أي محاولة لانتهاك المجال الجوي للنيجر ستواجه "استجابة نشطة وفورية".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قادة دفاع إيكواس اتفقوا على خطة عمل عسكرية محتملة، بما في ذلك وقت ومكان الضرب، إذا لم يتم إطلاق سراح الرئيس المخلوع محمد بازوم وإعادته خلال المهلة التي انتهت مساء أمس.