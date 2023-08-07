أوكازيون الصيف.. أصحاب المحال يفترشون أبواب الأمل انتظارًا للزبائن

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، معاون وزير التموين، أنه تم مشاركة نحو 500 محل تجاري في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

وقال متحدث التموين إن نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت ما بين 50 - 70%، لافتًا إلى أن الأوكازيون مستمر من 7 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر القادم، وفي حالة رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين ودراسته.



ورصدت" الدستور" استعداد أصحاب المحال التجارية في أول أيام أكازيون الصيف، والوقوف على مدى إقبال المواطنين، والتخفيض الذي طبق على الأسعار، إذ قال علاء عبدالله، صاحب أحد محال ملابس الأطفال في شارع ضياء، التابع لحي الهرم بالجيزة إن التخفيض الذي طرح على السلع خلال الأوكازيون الصيفي يتراوح ما بين 50 لـ 70 %، الأمر الذي يجعل الأسعار مخفضة بنسبة كبيرة جدًا للمواطنين.

تابع صاحب أحد محال ملابس الأطفال في شارع ضياء، التابع لحي الهرم، في محافظة الجيزة، أنه استعد للأوكازيون الصيفي من خلال شراء بضائع كثيرة لضمان توافرها بكميات كبيرة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد إقبال كبير على الأوكازيون الصيفي إلا أنه من المتوقع أن يزيد خلال الأيام التالية، أو في الساعات المتأخرة من النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصباح ووقت الظهيرة.

فيما قال عبدالله أحمد صاحب أحد محال ملابس الرجال، المشارك في الأوكازيون الصيفي، في شارع ضياء التابع لحي الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" أنه يقدم كل السلع بتخفيض يصل إلى 70 % على السلع المطروحة، معقبًا الأيام اللي جاية الإقبال هيكون كبير جدًا".

أضاف عمر محمد، صاحب أحد محال الملابس الأطفال في شارع العريس التابع لحي العريش بالجيزة، لـ"الدستور" أن أوكازيون الصيف يساهم في تحريك عملية البيع والشراء في الأسواق المصرية.

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