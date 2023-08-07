إثر الاصطدام بمروحية أخرى.. مصرع 3 أفراد فى تحطم طائرة إطفاء أمريكية

أعلن مسئولون في إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل قليل، مصرع 3 أشخاص على الأقل، نتيجة تحطم مروحية إطفاء، عقب اصطدامها بمروحية أخرى في الجو، أثناء مكافحة حريق في المنطقة الجنوبية بولاية كاليفورنيا، وأسفر الحادث عن مصرع أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية المنكوبة.

وقال قائد المنطقة الجنوبية لإدارة إطفاء كاليفورنيا، ديفيد فولشر، إنه تم استدعاء أطقم إطفاء مقاطعة ريفرسايد، الواقعة جنوبي كاليفورنيا، للمشاركة في جهود إخماد حريق اندلع مساء أمس الأحد، في مبنى بمنطقة كابازون السكنية، والذي سرعان ما انتشر إلى الأعشاب المحيطة، مشيرًا إلى أنه تم إرسال المروحيتين للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه أثناء محاولة المروحيتين السيطرة على الحريق، اصطدمت الطائرتان، وتمكنت الأولى من الهبوط بأمان في مكان قريب، بينما تحطمت المروحية الثانية، معربًا عن أسفه لمصرع جميع أفراد طاقمها المكون من ثلاثة أشخاص، وأشار إلى أن تحطم المروحية تسبب في نشوب حريق إضافي على مساحة أربعة أفدنة، ولكن تم إخماده.