الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

تمتلك مكتبة عظيمة.. أسرار فى حياة هند رستم

هند رستم
هند رستم

تحل اليوم الموافق 8 أغسطس، ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة هند رستم والتي وافتها المنية في 8 أغسطس من عام 2011، وكان لرستم العديد من المواقف والحكايات منها أنها كانت تمتلك مكتبة عظيمة.

وتوضح ذلك مجلة "ألحان" التي نشرت الكثير عن هند رستم، وذكرت المجلة أنها كانت تمتلك مكتبة عظيمة مليئة بالكتب الفكرية وأمهات الكتب والعديد من المجلدات والموسوعات، فعندما رشحها المخرج عاطف سالم لتمثيل رواية "سارة" تأليف العملاق عباس محمود العقاد في دور اللعوب، المغلفة حياتها بالشبهات والشكوك سعت في ذلك الوقت إلى لقاء المفكر الكبير عباس محمود العقاد.

وتكمل المجلة: “كانت رستم تود التعرف على جوانب الشخصية وكان المفكر الكبير رغم اشتغاله بالسياسة والفلسفة والعبقريات الإسلامية بقدر فن التمثيل ويقرأ عن الفن والفنانين”.

وحين تقابل كلا من من المفكر الكبير وملكة الإغراء، أعجب بها شكلا ورأى أنها ملائمة لتمثيل شخصية الغانية اللعوب "سارة" وقدر أنها من بين الممثلات القليلات اللائي يجدن قراءة السيناريو للأفلام.

وكانت بالفعل النجمة هند رستم هكذا حتىأان هناك موقفا شهيرا أوردتها لمجلة في هذا الصدد حين عملت مع المخرج محمود إسماعيل وأثناء عملها اعترضت على عبارة في حوار الفيلم وطلبت تغييرها بعبارة أخرى.

هند رستم مجلة ألحان سارة العقاد النجمة هند رستم
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