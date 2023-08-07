تقرير خسائر مبنى "الأوقاف": تفحم الحجرات وتضرر المبنى الأثرى

تسلمت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الإثنين، تقريرا مبدئيا من اللجنة الهندسية المشكّلة من محافظة القاهرة، الخاص بواقعة فحص حريق مبنى وزارة الأوقاف بشارع صبري أبوعلم، بمنطقة باب اللوق.

وأوضح التقرير تضرر المبنى الأثري وتفحم الحجرات نتيجة اشتعال النيران فيها لساعات ويحتاج لترميم وتصليح لإعادته كما كان.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، عقب الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة في السماء، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.