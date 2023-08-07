الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الأرصاد": طقس حار على أغلب الأنحاء غدًا الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتساقط الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
العاصمة الادارية 36 25
6 اكتوبر 36 25
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 26
وادى النطرون 36 25
كفر الشيخ 34 26
المنصورة 34 25
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 26
طنطا 34 26
دمياط 32 24 
بورسعيد 32 24
الإسماعيلية 36 24
السويس 37 25
العريش 32 24
رفح 31 24
رأس سدر 40 26
نخل 38 17
كاترين 33 16
الطور 38 26
طابا 39 24
شرم الشيخ 40 30
الاسكندرية 31 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 33 23
سيوة 35 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 41 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 41 30
شلاتين 40 30
حلايب 38 30
أبو رماد 40 29 
رأس حدربة 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 38 26
المنيا 39 26
أسيوط 40 26
سوهاج 43 28
قنا 44 28
الأقصر 45 27
أسوان 45 30
الوادى الجديد 45 27
أبوسمبل 44 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 43 30
المدينة 44 30 
الرياض 44 29
المنامة 42 34
أبوظبى 42 32
الدوحة 45 35
الكويت 48 33
دمشق 37 18
بيروت 31 26
عمان 32 19
القدس 31 19
غزة 30 24
بغداد 45 32
مسقط 36 31
صنعاء 29 16
الخرطوم 37 26
طرابلس 29 22
تونس 32 21
الجزائر 30 23
الرباط 28 22
نواكشوط 29 23

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 38 19
إسطنبول 29 22
إسلام آباد 36 26
نيودلهى 37 29
جاكرتا 34 24
بكين 32 24
كوالالمبور 33 25
طوكيو 34 26
أثينا 34 24
روما 30 16
باريس 23 14
مدريد 39 24
برلين 19 12
لندن 21 13
مونتريال 22 15
موسكو 27 17
نيويورك 28 22
واشنطن 32 22
أديس أبابا 20 12

 

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوي الحرارة المتوقعة الحرارة المتوقعة غدا
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