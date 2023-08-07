الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالدقهلية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة دواجن بقرية الدروتين التابعة لمركز نبروه، ما أسفر عن وقوع تلفيات بالمكان دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية الدروتين التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز نبروه وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المزرعة، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في حظيرة دواجن ملك المواطن يوسف إبراهيم عبد الغفار، والتهمت النيران سقف المزرعة والأبواب والشبابيك الخشبية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

الحماية المدنية السيطرة علي حريق مزرعة دواجن قرية الدروتين مركز نبروه
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