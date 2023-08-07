الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق حظيرة دواجن فى الدقهلية

حريق حظيرة دواجن
حريق حظيرة دواجن

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على حريق شب داخل حظيرة دواجن بقرية الدروتين التابعة لمركز نبروه، ما أسفر عن وقوع تلفيات بالمكان دون أي خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية الدروتين التابعة لدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز نبروه وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الحظيرة، دون أن يسفر عن إصابات أو خسائر بشرية.

وبالفحص تبين أن الحريق شب في حظيرة دواجن ملك المواطن يوسف إبراهيم عبدالغفار، والتهمت النيران سقف الحظيرة والأبواب والشبابيك الخشبية، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان السبب.

قوات الحماية المدنية الدقهلية حريق دواجن نبروه
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