الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز الشروق يحرر 7 مخالفات ويغلق 5 باكيات

صوره من الحدث
صوره من الحدث

وجه المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، بشن حملة لمراجعة المركبات والمعدات الثقيلة العاملة بالمدينة، حيث جابت الحملة مراجعة الطرق الرئيسية والفرعية بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير 7 مخالفات عبارة عن 2 خلاطة و2 لودر يعمل بدون تصريح، وكذلك 3 تروسيكل نباش، وتم اقتيادهم والتحفظ عليهم بمقر الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت المهندس علي سعد إلى الاستمرار في شن الحملات الصباحية والمسائية، مؤكدًا على حرص جهاز المدينة لإزالة كافة أوجه القبح والعشوائية، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين حفاظًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

غلق (5) باكيات بعقوبات وصلت إلى شهر لعدم إلتزام البائعين بشروط تشغيل منافذ الخير بالمدينه 

كما أفاد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن الجهاز حرص على تحقيق النظام العام في منافذ الخير، ومن ضمنها السوق الحضاري في المدينة وعلى ضوء ما تم رصده في المنافذ يوم الجمعة 4 أغسطس 2023، حدثت مشاجرة بين عدد من شاغلي المنافذ وبالتالي، تم تكليف لجنة المتابعة من الجهاز لتطبيق عقوبات على أصحاب 5 باكيات بأنشطة الدواجن والأسماك والخضروات، وجاءت العقوبة بالغلق لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بالإضافة إلى استبعاد العمالة المتسببة في المشاجرة. 

كما أوصت اللجنة بسحب الباكيات نهائيًا في حالة التكرار. وشدد رئيس الجهاز على إدارة المنافذ وأصحاب الباكيات بضرورة الالتزام بشروط التشغيل لتفادي فرض العقوبات، التي يمكن أن تصل إلى سحب الباكية نهائيًا.

إيقاف وإزالة مخالفتى بناء بدور سطح عقارين سكنى 
وقام المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتكليف لجنة الإزالة الفورية بالتعاون مع قوة قسم شرطة التعمير لإيقاف مخالفتي بناء في منطقتهما، وتمثلت هذه المخالفات في زيادة النسبة البنائية للدور السطحي بشكل مخالف لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس علي سعد أن اللجنة قامت بإيقاف الأعمال فور وجود مواد البناء المخصصة لغرض المخالفة والشروع في التنفيذ. وتم إزالة الجدران المخالفة خارج النسبة البنائية في إحدى قطع الأراضي بالحي الثاني، وكذلك في منطقة العمارات بالمنطقة السابعة.

وأشار إلى أن الحملة قامت بالتحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات. 

وأهاب بأصحاب قطع الأراضي بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء وفقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد أنه لا يجوز التهاون مع المخالفات ولا بد من التعامل معها بكل حزم حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

مخالفتى المعدات الثقيلة حملة مكبرة باكيات يحرر
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